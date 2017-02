Errejón defiende que la Ejecutiva refleje "los equilibrios de la dirección" en la que su equipo tiene un 37%

Se reafirma en que no va a dar "pasos atrás" y dice que hoy hablará con Iglesias "más al detalle" sobre su papel en Podemos

El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha defendido este martes que la nueva Ejecutiva del partido refleje los "equilibrios de la dirección amplia", en la que la candidatura del secretario general, Pablo Iglesias, cuenta con el 59% de los 62 nuevos consejeros elegidos en la Asamblea de Vistalegre II, y la del todavía secretario político de la formación morada, el 37%.

"Los equilibrios son más o menos de en torno al 60%-40%. Me parecería saludable que la Ejecutiva los reflejara", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces, para añadir, eso sí, que la composición del llamado Consejo de Coordinación le corresponde decirla al Consejo Ciudadano Estatal (CCE) que se celebrará el próximo sábado, y que en las conversaciones previas todavía no han bajado a ese grado de detalle.

El secretario general ha avanzado esta semana que le gustaría contar en su nueva Ejecutiva con Errejón y también con el todavía secretario de Relaciones Internacionales, Pablo Bunstinduy, pero no ha ido más allá. Además, ha defendido en reiteradas ocasiones que Podemos no es una "tarta a repartir" entre dos familias.

Sin embargo, Errejón ha dado a entender este martes que su equipo de 'Recuperar la Ilusión' aspira a conseguir una representación en la Ejecutiva equivalente a la que tienen en el Consejo Ciudadano, es decir, de en torno al 40%.

El Consejo de Coordinación, el órgano colegiado en que se apoyan la Secretaría General y el Consejo Ciudadano para realizar las tareas de carácter político y de coordinación interna, debe estar formado, según los estatutos ganadores en Vistalegre II --los de Iglesias--, por entre 10 y 20 elegidas por el CCE.

ENTRE 4 Y 8 MIEMBROS, SEGÚN EQUILIBRIOS Y TAMAÑO DE LA EJECUTIVA

De este modo, los 'errejonistas' aspiran a conseguir entre cuatro y ocho miembros que, por ser parte de este órgano, asumen además la responsabilidad de coordinar una Secretaría, según consta en el documento organizativo de Iglesias, que ideo el secretario de Organización, Pablo Echenique.

En ese texto se establece que el CCE es el encargado de proponer y aprobar la nueva Ejecutiva, sin fijar más requisitos sobre proporcionalidad ni sobre la mayoría necesaria para que salga adelante esa propuesta, por lo que se entiende que es mayoría simple.

La propuesta organizativa de Errejón, que no consiguió imponerse a la de Iglesias en Vistalegre II, defendía que el Consejo de Coordinación fuera aprobado, a propuesta del secretario general, por una mayoría de 2/3 de la dirección, y que su composición "procurará mantener la misma proporcionalidad" que la del Consejo Ciudadano Estatal.

"No hemos bajado a ese detalle, pero yo encabecé una iniciativa que defendía que la Ejecutiva debía intentar reflejar más o menos la correlación en el Consejo Ciudadano, los equilibrios en la dirección amplia. Esos equilibrios son más o menos de entorno al 60-40%. Me parecería saludable que la Ejecutiva los reflejara, pero es una decisión que no me corresponde tomar a mí y no hemos bajado al detalle", ha explicado.

En cuanto a su futuro como secretario político y como portavoz en el Congreso, Errejón se ha reafirmado en su determinación de no dar "pasos atrás" sino "adelante", es decir, de mantener las responsabilidades que ostenta ahora si así lo decide la nueva dirección. Eso sí, ha recordado que, cuando decidió defender "las ideas que creía mejores" para el futuro de Podemos en Vistalegre II, ya dijo que asumiría las consecuencias que de ello se derivasen.

"SI HAY COMPAÑEROS MÁS CAPACITADOS, LO ACEPTARÉ"

"Estaré donde sea más útil. Estoy muy satisfecho del trabajo realizado. Si Pablo Iglesias y la nueva dirección considera que soy útil en estas posiciones, seguiré. Si se considera que hay compañeros más capacitados y que lo pueden hacer mejor, lo aceptaré", ha asegurado.

"Mi manera de entender la militancia es defender las ideas que creo mejores y estar donde sea más útil. Si me dejan, sería un honor, y si no, lo acepto y me pondré a remar donde sea más útil", ha enfatizado, aunque, más tarde, ha asegurado que, hasta ahora, nadie le ha trasladado que haya compañeros "más capacitados" para ejercer la portavocía titular en el Congreso.

No obstante, Errejón ha asegurado que todavía no ha tratado con Iglesias esta cuestión concreta sobre su futuro en el partido. "Tuvimos una conversación más por encima de análisis del congreso y de cómo habían quedado los equilibrios. Tenemos pendiente y la tendremos a lo largo del día de hoy una conversación más al detalle", ha avanzado.

Eso sí, ha aclarado que ya antes de conocer los resultados de Vistalegre II defendió que su propuesta y la de Iglesias no eran "antagónicas" sino que simplemente ponían énfasis "en diferentes aspectos", y que también manifestó la "certeza de que los dirigentes tienen que mandar obedeciendo el mandato que salga de las bases".

"Todos hemos escuchado ese mandato de unidad y al mismo tiempo de pluralidad. Sale una dirección de Podemos muy plural, más que la anterior, con nuevos equilibrios pero que invitan a la pluralidad y la integración, un mandato que debería ser escuchado. Estoy a la orden del proyecto político que defiendo", ha enfatizado.