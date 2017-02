Errejón cree que "prevalecerá la responsabilidad" e Iglesias no dimitirá y subraya que el lunes "todos remarán juntos"

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, se ha mostrado convencido de que "prevalecerá la responsabilidad" y el actual líder del partido, Pablo Iglesias, no dimitirá aunque en la Asamblea Estatal Ciudadana que se celebrará este fin de semana en Vistalegre resulten vencedores los documentos del equipo de Errejón. "Estará donde los compañeros soliciten", ha apostillado.

En esta línea, ha asegurado que todos estarán en la posición en la que hagan "más fuerte" al proyecto. A pesar de estar viviendo días de "declaraciones y ruido" que han "tensado las costuras" en Podemos, a partir del lunes, una vez finalizada la Asamblea Estatal Ciudadana, todos estarán "remando juntos" en la posición donde la militancia les haya situado con su voto, según ha dicho antes de un acto de la candidatura 'Recuperar la ilusión' sobre feminismo y derechos LGTB este viernes.

Asimismo, ha subrayado la importancia que tienen todos los miembros de Podemos y se ha mostrado contrario a que haya "salidas" en el partido tras Vistalegre II. "Cualquier proyecto que entienda que sobra alguien es un proyecto que estrecha Podemos y lo hace más perdedor", ha recalcado.

Errejón ha respondido a las declaraciones de Iglesias de la mañana del viernes donde le pedía que fuera "más humilde" y no pensara que si no son sus ideas las que ganan Podemos "no va a funcionar". El secretario político ha dicho que que los miembros de su equipo no son "los únicos imprescindibles" en el partido "pero sí están entre ellos".

En este sentido, se ha mostrado "orgulloso" de liderar la lista de 'Recuperar la Ilusión', formada por compañeros que han sido "insustituibles" para lograr la posición que el partido tiene tanto en el Parlamento español como en el europeo y que pretende recuperar" la hoja de ruta del Podemos original".

Por último, ha asegurado que la única manera de sacar al PP de las instituciones es "levantar las banderas moradas de la voluntad de mayorías, no pedirle carnés de pureza ideológica a nadie y una mayoría transversal".