Errejón: "El problema de la independencia no es declararla sino construirla"

Será una "consulta expresiva" si no se pacta no tiene reconocimiento internacional

El exsecretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha advertido a los defensores de celebrar un referéndum en Cataluña por la vía unilateral de que "el problema de la independencia no es declararla sino construirla".

En una entrevista de El Món recogida por Europa Press, Errejón ha recordado que las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 se presentaron como plebiscitarias de la independencia, "pero al día siguiente no pasó nada".

Preguntado por la hoja de ruta del Govern que afirma que Cataluña comenzará la desconexión con el Estado al día siguiente de un referéndum si gana el 'sí', ha respondido: "Haces la consulta, conoces el resultado el domingo y el lunes el Gobierno no mueve ficha. ¿Qué hace el Govern?".

"La hoja de ruta de la desconexión unilateral tiene problemas, pero no porque a mí no me parezca legítimo, sino porque no es tan sencillo desconectarse", ha dicho Errejón, que ha recordado que esa hoja de ruta prometía una desconexión 18 meses después de las elecciones de septiembre de 2015 pero no hay síntomas .

Preguntado por si cree que el pueblo catalán debe esperar para ejercer el derecho a decidir, ha dicho que no, que pueda hacer lo que quiera, pero que, hasta que se rompa el régimen del 78, "es muy difícil materializar un referéndum que no sea sólo una consulta expresiva, sino que tenga efectos reales".

Insiste en la legitimidad de quienes defienden la vía unilateral, pero aclara que "sin reconocimiento internacional y sin capacidad de negociar con el Estado, será de facto una consulta con efectos expresivos".

Sobre la cooperación entre Podemos y los partidos independentistas, ha dicho que colaborar no significa "ir juntos hasta el final del camino" porque no tienen el mismo objetivo, aunque ha asegurado que para hace posible un nuevo tipo de encaje de Cataluña en España hay que sumar fuerzas.