Errejón no se reconoce en las acusaciones de la APM y dice que si fueran "legítimas", hacen falta pruebas

Dice que nunca ha vivido "un episodio similar" y que si Podemos ha hecho "algo mal", estarán "encantados de resolverlo"

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado este miércoles que no se reconoce en el comunicado en el que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) denuncia el acoso de su partido a periodistas, y que en el caso de que las acusaciones "tan graves" que se denuncian sean "legítimas" y "se hayan puesto encima de la mesa", es imprescindible fundamentarlas con pruebas "inmediatamente".

"No tengo la menor prueba, por lo tanto me baso en las pruebas que se presenten. Como no he visto ninguna, tengo que decir que yo no me reconozco en esas acusaciones y que no reconozco a Podemos en las acusaciones que se han hecho", ha asegurado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre las amenazas y presiones denunciadas.

"Puede que sean muy legitimas, puede que se hayan puesto encima de la mesa, eso sí, habría que fundamentarlas (con pruebas) y las tendríamos que ver porque es una acusación de calado", ha apostillado, tras señalar que, al no conocer las pruebas, no puede valorar la actuación de la APM. "Me faltan datos", ha enfatizado. "Nunca he vivido un episodio similar y no me reconozco", ha reiterado después.

LA ACUSACIÓN ES GRAVE Y HAY QUE PRESENTAR PRUEBAS

En esta línea, ha insistido que "ante una acusación tan grave, hay que presentar inmediatamente las pruebas". "En España hemos tenido deficiencias en la libertad de prensa y de expresión y la inmensa mayoría de ellas tienen que ver con al precariedad y con el sometimiento a las líneas y presiones muy concretas de quienes más poder tienen", ha apostillado.

En todo caso, ha añadido que si Podemos ha hecho "algo mal", estarán "encantados de resolverlo y de solucionarlo". "Pero creo que cuando se presenta una denuncia tan grave hay que acompañarla inmediatamente de pruebas porque es una acusación que es de peso y de calado. Ante una situación así no cabe decir que no se pueden presentar pruebas", ha ahondado.

QUE SE CONVOQUE UNA REUNIÓN

A su juicio, lo mejor ahora es que se convoque una reunión con la APM "y que si hay pruebas y hay algo que solucionar, que se solucione". "Pero insisto, hay que respaldar una acusación tan grave con fundamentos que permitan sostenerla. Si no se hace eso, estaríamos ante la posibilidad de que alguien pensara que hay un doble baremo de medir o de tratar a los diferentes partidos políticos", ha añadido.

"Creo que nosotros hemos sido siempre mirados con lupa y siempre hemos respondido con plena transparencia. Si hay alguien que tenga datos de que no sea así pues lo tienen que poner encima de la mesa", ha enfatizado.