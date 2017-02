Errejón pide responsabilidad frente a los órdagos: "Un Podemos que prescindiera de mí o de Pablo sería más débil"

Pide respeto y unidad, y recuerda que dentro de Podemos la discusión es "entre compañeros" y "los adversarios están fuera"

El secretario político de Podemos y líder de la candidatura 'Recuperar la ilusión' de cara a la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre II, Íñigo Errejón, ha aseverado este jueves que un Podemos que prescindiera de él o de Pablo Iglesias "sería un Podemos más débil" hacia el que "no hay que caminar", y ha apelado a la responsabilidad para poner el proyecto por delante de la posición individual de cada uno y "más allá de los órdagos de la campaña, del ruido, estar donde nos ponga la gente y a remar juntos".

Así se ha pronunciado Errejón ante los medios en relación a la posibilidad de que Pablo Iglesias pudiera dejar su escaño si su opción no sale elegida en Vistalegre o si él se plantea irse si su opción no es la mayoritaria. "Si mi opción no es la elegida yo estaré donde sea más útil, yo voy a seguir y la responsabilidad significa decir que uno está a disposición del proyecto", ha dicho.

Ha agregado que entiende que si esto ocurre "a lo mejor" pierde "algunas de las posiciones de relevancia" en las que está, pero ha agregado: "Lo acepto, seguiré donde sea más útil, mi compromiso con el proyecto está por encima de mi posición personal".

Sobre la posibilidad de que Iglesias dejara el escaño, se ha mostrado "convencido" de que "va a prevalecer la responsabilidad" y que "todos y cada uno" van a estar donde la militancia les ponga. "A votar con tranquilidad, con calma, y el día después a construir una alternativa que sea más útil", ha incidido.

A su juicio, "no hay por qué prescindir de unos o de otros" y ha aseverado que pese a que "puede que haya compañeros que crean que en Podemos sobra gente", él considera que "no sobra nadie" y ha insistido: "Ahí voy a estar el lunes, en la posición que los inscritos, que nuestras bases hayan considerado más útil, en un ejercicio básico de responsabilidad".

Preguntado sobre si considera, como ha apuntado Iglesias, que fue un error concentrar el poder en las tres Secretarías, entre ellas la que ocupa el propio Errejón, ha indicado que en su día se definió "un modelo muy concentrado, presidencialista" porque "había que correr" pero ahora "ya no hay excusas para descentralizar y repartir poder".

También ha señalado que en una organización que es más madura debe prevalecer la lógica del acuerdo y hay que superar el "choque de trenes" que ha llevado a perder por el camino a "compañeros muy valiosos". En este sentido, el dirigente ha recordado que dentro de Podemos se da "una discusión entre compañeros" y "los adversarios están fuera", por lo que ha reclamado "más unidad, más respeto, más responsabilidad y más lógica del acuerdo".

Según ha dicho, espera que de Vistalegre salga un partido "útil, que no se recluya en una cómoda esquina de protesta" sino que tenga voluntad de mayorías y el objetivo de "ganar para recuperar las instituciones". "Tenemos Podemos para rato", ha aseverado.

LAS BASES "NO HAN CAÍDO EN LA CAMPAÑA SUCIA"

Ya en el acto, que Errejón ha comenzado en valenciano, ha agradecido a las bases el ejemplo que han dado porque en el marco del debate no han "caído en el insulto, en la campaña sucia, en hacer una campaña de debate que para algunos se ha convertido en campaña entre adversarios".

Ha reconocido que no han sido días fáciles y hubiera sido más cómodo para él no encabezar ninguna candidatura, pero por "honestidad política" lo ha hecho, para evitar que se repitan "los fallos de los partidos tradicionales" en Podemos. "No estamos en política para calentar la silla", ha dicho, para reconocer que puede que por defender sus ideas haya puesto "en peligro" su posición, pero no ha entrado en política "para ser secretario o portavoz".

A su juicio, Podemos "no tiene que cavar trincheras" o conformarse con ser "fuerza de protesta" sino que debe "recuperar los compañeros insustituibles del Podemos original" y tratar de "darle la vuelta a la tortilla" al país con la unidad de la izquierda, con la "unidad popular".

Preguntado sobre las críticas de Juan Carlos Monedero al secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel, por el vídeo que él mismo difundió en el que este comparaba a Iglesias con Sadam Husein, ha asegurado que "no le hacen buen servicio a Podemos quienes intentan sembrar cizaña" y ha recordado que el propio Montiel ya pidió disculpas por esas declaraciones "muy desafortunadas".

MAESTRE PIDE MÁS "CARIÑO" ENTRE COMPAÑEROS

Por su parte, la número dos de la lista de Errejón, Rita Maestre, ha indicado ante estas semanas de "ruido" que se han visto "mensajes duros, palabras impropias sobre cómo deben tratarse compañeros", un clima "enrarecido" que hay que dejar atrás, ha dicho.

Así, ha abogado por "avanzar hacia una cultura política interna en la que nos tratemos bien" y ha admitido que "parece sorprendente tener que reivindicar algo tan sencillo como que entre compañeros nos tratemos bien". "Los adversarios están fuera", ha remarcado.

Por ello, ha reivindicado "las lógicas del cuidado, del respeto, del compañerismo " y que se avance hacia una organización "madura con el respeto como eje fundamental". "Hay que empezar a ser cariñosos entre nosotros, una organización amable hacia afuera pero también hacia adentro, a ver si construimos una fuerza política que recupere el país para su gente, con esa alegría, cariño e ilusión que nos ha traído hasta aquí", ha afirmado.