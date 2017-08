La Ertzaintza recuerda a todas las unidades la situación de Alerta 4 y que extremen las medidas de seguridad

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco y los máximos responsables de la Ertzaintza han realizando un "seguimiento continuo" del atentado registrado en Barcelona y han remitido una comunicación a todas las unidades de la Policía vasca, en la que recuerdan que "estamos en alerta 4" y que "se extremen las medidas de seguridad ya adoptadas".

Beltrán de Heredia ha advertido de que "nadie se encuentra exento de sufrir un atentado de este tipo" y "está claro que no hay un objetivo concreto" sino "la población en general".

"El objetivo es causar el mayor daño posible. Vemos cuáles son sus 'modus operandi' pero, sobre todo, no hay un objetivo específico. Por tanto, en que en un momento determinado no haya una amenaza, un riesgo concreto sobre Euskadi, el riesgo es generalizado y tampoco escapamos a una situación de este tipo, aun no teniendo datos que nos hagan pensar que hay un riesgo concreto sobre Euskadi", ha concluido.