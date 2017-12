España ve desequilibrada la propuesta de reforma del asilo por poner "toda la carga" en los países fronterizos

El Gobierno español considera que la propuesta de reforma de la política de asilo de la UE, en su estado actual, "está lejos todavía de ser un acuerdo equilibrado entre responsabilidad y solidaridad", porque pone "todo el acento y toda la carga en los países que defienden la frontera exterior".

Sobre este punto, ha dejado claro que el problema del Ejecutivo español no son "las cuotas como tales" sino los criterios de distribución. Además, ha puntualizado, ante las preguntas de los parlamentarios, que aún no está definido si habrá o no un sistema de cuotas o cuándo se desencadenarán.