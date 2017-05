España reafirmará en la cumbre de la OTAN su compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa en 2024

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acude este jueves a la cumbre de la OTAN que se celebra en Bruselas con el compromiso de alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) del gasto en defensa en el año 2024, como acordaron los miembros de la Alianza en la cumbre de Cardiff celebrada en 2014.

La ministra ha recordado que la reclamación de Estados Unidos de un mayor compromiso del resto de países de la Alianza no es nueva, sino que ya venía de la Administración de Barack Obama, aunque ahora Donald Trump la haya dicho "de manera más rotunda o con palabras a las que no estamos acostumbrados porque no son políticamente correctas".