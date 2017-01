Espinar dice que en los documentos 'errejonistas' para Vistalegre II hay cláusulas "anti Pablo Iglesias y Echenique"

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha criticado este lunes que los documentos presentados para la Asamblea Ciudadana Estatal de febrero por representantes de la corriente 'errejonista', como el propio Íñigo Errejón o la diputada nacional Tania Sánchez, contienen cláusulas "anti Pablo Iglesias" y "anti Echenique".

Espinar ha asegurado que en estos documentos existen algunos artículos que pretenden ser "anti Pablo Iglesias", en referencia a la cláusula que impediría que el secretario general de Podemos no pueda enlazar más de dos años como líder. Asimismo, cree que los 'errejonistas' quieren impedir que el propio Espinar pueda formar parte de la dirección de un grupo parlamentario estatal.

"Hay una cláusula anti Echenique, que no permite que los secretarios generales autonómicos formen parte de la ejecutiva estatal; hay una cláusula anti Pablo Iglesias, que impediría que después de 2019 Pablo siga siendo el secretario general de Podemos. Y yo también he sido afortunado con una cláusula que dice que los directores generales autonómicos no podemos pertenecer a la dirección de un grupo parlamentario estatal y por tanto tendría que dejar la Portavocía del Senado", ha criticado.

En sus documentos, presentados el pasado domingo, los 'errejonistas' plantean limitar los poderes que actualmente ostenta el secretario general, blindar la organización ante "cualquier fusión orgánica" con otras fuerzas como por ejemplo, Izquierda Unida, así como la necesidad de desconcentrar el poder.

En consecuencia, el líder de Podemos en la región madrileña ha definido esta actuación como "poco elegante y sana" y ha añadido que "es tiempo de poner en valor los consensos y no las diferencias", porque afirma que son "muchos más". "En ese sentido, he saludado el documento de Pablo Iglesias como los documentos de Anticapitalistas, porque creo que están pensados para toda la organización", ha aclarado.

Sobre la división interna de la formación, Espinar ha asegurado que se están "sobreactuando las diferencias", al tiempo que ha manifestado que no es momento de "poner cláusulas contra compañeros particulares", recomendando a los miembros de su partido "bajar un poco el tono".

En relación a las declaraciones que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha manifestado esta mañana en RNE sobre las destituciones de 12 miembros del órgano autonómico madrileño del partido, Espinar ha dicho que "no es cierto" que hayan sido 12, aunque no ha especificado más.

Así lo ha explicado Espinar en un acto esta tarde en el que miembros de Podemos de la Comunidad de Madrid se han reunido con activistas y diferentes asociaciones para debatir sobre la inmigración, con el objetivo de "enriquecer" los documentos en relación a la inmigración.

Por su parte, el eurodiputado y uno de los líderes de la corriente 'anticapitalista' del partido, Miguel Urbán, que también ha asistido al encuentro sobre inmigración, ha aclarado que el objetivo fundamental de la tendencia que lidera "no es ganar a Íñigo ni a Pablo", sino al resto de formaciones políticas.