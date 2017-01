Espinar defiende que lo "fundamental" es garantizar la "unidad" de Podemos y dejarse de "espectáculos"

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha manifestado este viernes que lo "fundamental" de cara al congreso de Vistalegre II es que sea un proceso que garantice la unidad y que el proyecto no se resquebraje, por lo que ha defendido alejarse del "espectáculo".

"Creo que lo fundamental de este proceso es que garanticemos la unidad, que el proyecto no se resquebraja y que dejemos de dar el espectáculo que hemos dado en las últimas fechas", ha señalado en Guadarrama, en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con responsables de la formación política en el municipio.

Respecto a cómo le gustaría que se materializara la unidad, ha señalado que "hay un proceso de conversaciones y negociación" en el que no quiere intervenir porque no le toca y porque no es el "protagonista". "Bastante trabajo tengo con ser el secretario general de Madrid", ha añadido.

Preguntado por la situación de Podemos en Madrid ha señalado que "están haciendo todo lo posible por la unidad" y por el hecho de que "la unidad se garantice con una lista, dos o tres". "Nosotros creo que estamos haciendo todo lo posible por la unidad y por que la unidad se garantice con una lista, dos o tres", ha dicho.

Así, trabaja para que la unidad en Podemos "no se ponga en" discusión. "Aquí en Madrid, ya tuvimos nuestro proceso autonómico. Ahora lo que hay es una realidad de poner en marcha una organización que ha estado muy volcada en lo electoral y que necesita una implantación social y territorial", ha asegurado.