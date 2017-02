Espinar dice que "la bronca es mucho más grande que las diferencias" y que tienen que "madurar como dirigentes"

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado este jueves que "la bronca es mucho más grande que las diferencias políticas" entre las distintas candidaturas para Vistalegre II, la Asamblea General de Podemos, y ha pedido "autocrítica y propósito de enmienda".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid, donde ha considerado que la "escenifiación del enfrentamiento" que se ha producido "hace mucho daño". "Tenemos a la gente francamente cansada", ha apostillado Espinar.

"La tarea fundamental de Podemos a partir del lunes es construir todos juntos una herramienta política a la altura del apoyo ciudadano que tenemos, a la altura moral de nuestra gente", ha agregado.

Y es que, a su juicio, lo han "hecho mal" y al igual que hablan de que tienen que "madurar como organización política", también tienen que "madurar como dirigentes".

"Tenemos que madurar como líderes políticos", ha aseverado el también diputado autonómico, tras constatar que Podemos es un partido con dirigentes "muy jóvenes".

Espinar ha respaldado la decisión del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de dimitir si sus documentos políticos no reciben el apoyo mayoritario de los inscritos en la Asamblea Ciudadana de Podemos, al asegurar que si no hubiera ganado su proyecto político-estratégico en la Asamblea Ciudadana de Podemos Comunidad de Madrid no se hubiera presentado a la Secretaría General.

"Nosotros marcamos el rumbo político-estratégico de la organización en Madrid y que eso hizo que yo me sintiera legitimado para presentarme a la Secretaría General, no lo hubiera hecho si hubiera perdido el documento político-estratégico, lo dije antes, lo dije después y lo he dicho muchas veces", ha recalcado.

Tras constatar que "hoy en Podemos hay tres candidaturas que compiten en Vistalegre", ha asegurado que "a partir del lunes, lo que habrá será un Consejo Ciudadano que será de todo Podemos", así como el documento que gane será el documento de todo Podemos.

"Los documentos, una vez elegidos, y las direcciones, una vez elegidas, no pertenecen a ninguna facción, candidatura, familias... le pertenecen a toda la organización", ha aseverado.

En relación con la hipotética dimisión de Iglesias, Espinar ha dicho que "Pablo Iglesias tiene que tener autonomía para decidir qué quiere hacer con su futuro político", al tiempo que ha agregado que "ha sido muy claro al respecto", en el sentido de que "la elección que se presenta es una elección sobre los documentos, sobre el Consejo Ciudadano y sobre la Secretaría General".

"No es ningún secreto para nadie que yo apoyo a Pablo Iglesias pero me parece muy legítimo que cualquiera apoye cualquier otra opción", ha aseverado, al tiempo que ha comentado que si gana la lista de Íñigo Errejón este terminará siendo secretario general de Podemos, aunque no haya presentado su candidatura.

Espinar ha rehusado comentar las declaraciones del exportavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, quien ha manifestado su deseo de que el proyecto ganador sea "un proyecto inclusivo, no como en Madrid".

"Yo estoy ya cansado de que la gente me pare por la calle y me diga: oye, dejad de pelearos, y es que creo que tienen razón, por lo tanto, lo que toca es hacer propósito de enmienda, lo que significa que, a partir del lunes, con lo que pase, gane Pablo Iglesias o gane Íñigo Errejón, todos vamos a trabajar por un proyecto de Podemos más unido y más fuerte y todos tendremos que asumir nuestro papel en ese Podemos, si ganamos nos tocará la primera línea y si no ganamos nos tocará remar, apoyar y molestar lo menos posible", ha agregado.