Esteban (PNV) advierte de que Europa no entendería que Puigdemont o Junqueras no pudieran ser investidos

Cree que Santamaría no ha estado "muy acertada" al hablar de "liquidación" del independentismo

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido de que Europa no entendería que los candidatos a la Presidencia de la Generalitat por JxCAT y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, no pudieran ser investidos si alguno de ellos gana el 21 de diciembre las elecciones catalanas que ha convocado el propio Gobierno español.

Aitor Esteban ha destacado que aquélla fue "una situación mucho más grave que de lo que se acusa a los señores Junqueras y Puigdemont" y, si alguno de ellos fuera elegido presidente de la Generalitat, "no iba a entender nadie ni en Cataluña ni en Europa" que, después de haber sido elegidos "democráticamente, incluso en un proceso que ha convocado el Gobierno español, luego no sea respetada esa elección".

"Soy de los que pienso que no tienen base ni el delito de rebelión ni el de sedición y me parece que no tiene ningún sentido ni la prisión preventiva actual, ni me parece que vaya a ser sostenible una prisión futura, aunque en España se pueden ver muchísimas cosas", ha manifestado.