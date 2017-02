Esteban dice que la negociación de los PGE entre PNV y Gobierno es como "un combate de boxeo" y se está en "el tanteo"

Cree que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña "no está aún encima de la mesa", aunque "no lo descartaría"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que las negociaciones de los Presupuestos son "como un combate de boxeo" y que la formación jeltzale y el Gobierno central se encuentran ahora "en el tanteo, midiéndonos el uno al otro", y que, luego, entrarán "más en el cuerpo a cuerpo", aunque ha advertido de que "las cosas se deberán decidir el próximo mes o en los próximos dos meses".

En una entrevista concedida al programa 'Egun On Euskadi' de ETB1, recogida por Europa Press, el portavoz jeltzale ha asegurado que "no habrá intercambio de cromos" entre PNV y PP en las negociaciones de las cuentas públicas estatales, y no "mezclarán una cosa con otra", ya que "las situaciones no son iguales".

Esteban ha indicado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy necesita los votos del PNV y de otras formaciones para sacar adelante su proyecto de Presupuestos, y que, al igual que su partido, está dispuesto a "hablar, explorar, investigar y analizar", aunque ha matizado que "otra cosa que, al final", se llegue o no a un acuerdo.

"Las negociaciones suelen ser como un combate de boxeo. No son un combate, pero un poco sí. Primero está en tanteo, unos pequeños puñetazos para medir cómo está el otro y, luego, entramos más en el cuerpo a cuerpo. Ahora estamos en el momento de medirnos el uno al otro, pero las cosas se deberán decidir el próximo mes o en los próximos dos meses", ha reiterado.

Asimismo, ha asegurado que "no habrá intercambio de cromos" entre jeltzales y populares en las negociaciones de los Presupuestos de ambos Gobiernos, el central y el vasco. "Además, he oído en boca de representantes de EH Bildu que no van a presentar enmienda a la totalidad y que están dispuestos a negociar los Presupuestos, y, por lo tanto, no necesitamos ese voto (el del PP). Además, aunque fuera necesario, no vamos a mezclar una cosa con otra. Las situaciones no son iguales", ha afirmado.

CATALUÑA

Por otro lado, Aitor Esteban ha señalado que, aunque "no está encima de la mesa" la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención o suspensión de una autonomía para frenar el referéndum en Cataluña, "no lo descartaría", aunque ha asegurado que sería algo que no se aceptaría en Cataluña, "ni siquiera entre los que son contrarios al referéndum".

El diputado jeltzale ha dicho que la situación de Cataluña "ya no se puede solucionar con el ámbito económico o con unas transferencias e inversiones", sino que ha pasado a "otra fase", en la que "en la sociedad se ha extendido que existe un problema político, al que hay que hacer frente y ofrecer algo, aunque no sé yo si el Gobierno está dispuesto".

"Se habla de diálogo y tal, pero, al mismo tiempo, se envía a los tribunales a Homs, Más o Forcadell, y el Gobierno lo fomenta son sus declaraciones. Ahí se crea una tensión y es un tema muy delicado. No sé si en este caso van a tener el sentido político, entre comillas, que han tenido en el caso de Urdangarin. Seguramente tendrán lo contrario, pero, si lo tuvieran, sería muy importante para lograr una distensión si se quiere pasar al diálogo", ha explicado.

Además, ha considerado que son las instituciones catalanas las que tienen que decidir "qué pasos quieren dar o qué pasos son capaces de dar". En todo caso, ha asegurado que el PNV estará "siempre con las decisiones del Parlamento de Cataluña porque es la representación legítima, representa la voluntad de los ciudadanos catalanes".

En cuanto a la posibilidad de que se aplique el artículo 155 de la Constitución para frenar el referéndum, el dirigente nacionalista ha considerado que "aún no está encima de la mesa", aunque "no lo descartaría". "De todas formas, sería complicado y una ruptura total, y no creo que sería aceptado en la sociedad catalana, ni siquiera entre los que son contrarios al referéndum".