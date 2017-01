El senador Eugenio Gonzálvez (PP) pide "disculpas" por sus palabras en un "vídeo privado y sacado" de contexto

El senador del Partido Popular de Almería Eugenio Gonzálvez ha pedido públicamente "disculpas" por las "desafortunadas" palabras pronunciadas "en un vídeo realizado en un contexto privado y de forma totalmente irónica" que, según ha añadido, está "fuera de contexto".

El representante del PP en la Cámara Alta ha afirmado que el vídeo, en el que aparece dirigiéndose a cámara de manera directa con unos allegados y en el que afirma "haz como yo, retírate y sigue mandando, como yo mando, pero en la sombra, que trabajen los gilipollas", forma parte de una "broma dirigida a un amigo con motivo de su 65 cumpleaños".

En una nota, Gonzálvez ha recordado que su vida política "se ha caracterizado por el trabajo y el esfuerzo, reconociéndolo siempre como un valor fundamental en nuestra tarea de servicio a los demás", toda vez que considera que "alguien de mala fe" ha tratado de aprovechar esas imágenes para darle un uso "fuera del fin para el que fue realizado" y para perjudicarle "interesadamente".

Así, ha insistido en que el contexto de esas manifestaciones, por las que el PSOE le ha exigido que pida disculpas y entregue su acta de senador, se remitieron "por medio de un Whatsapp privado entre amigos" y "en el contexto de la ironía y broma".

"Este vídeo fuera del contexto para el que fue hecho, puede considerarse desafortunado, por lo que pido disculpas a todos los que se puedan sentir ofendidos por estas palabras", ha añadido el exalcalde de Gádor, quien ha asegurado que lamenta "profundamente la situación creada con este vídeo". "Nunca hubiese pensado saliera del contexto de la persona a la que iba dirigido", ha apostillado.

Gonzálvez, quien ha ubicado sus palabras en un ambiente de "bromas entre amigos que intercambiamos de forma irónica", ha especificado, no obstante, que no quiere que ello "sirva de excusa alguna", por lo que ha reiterado "humildemente" sus "disculpas a quien pudiese haberse molestado". "Quien me conoce sabe que soy una persona que se ha hecho así misma a base de trabajo y esfuerzo, siempre dispuesto a reconocer y respetar el trabajo, y a ayudar a los demás", ha defendido.