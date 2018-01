Euskadi superará "muy ampliamente" los 3,5 millones de turistas en 2017 y la aportación al PIB de 2016, que fue del 5,9%

Retortillo presenta la agenda de Euskadi en Fitur con el reto de incrementar las entradas en los meses con menor flujo de turistas

Retortillo ha avanzado que, "a falta de los datos de diciembre, podemos decir que Euskadi se presenta en Fitur en un escenario favorable para el turismo" porque los datos hasta noviembre "no pueden calificarse más que de forma positiva".

Retortillo ha señalado que los datos "son positivos no solamente por el crecimiento, que no puede ser el único objetivo en sí mismo". "No nos debemos obsesionar con que el crecimiento del turismo suponga batir récords cada mes o cada año en términos del número de turistas, aunque obviamente es importante y todavía tenemos margen de crecimiento", ha subrayado, para insistir en que los datos "son importantes porque el crecimiento se ha producido, fundamentalmente, de forma desestacionalizada, uno de los objetivos fijados al principio de la legislatura en relación a que el crecimiento del turismo debe ser sostenible".