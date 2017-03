Exconcejala de Pozuelo destaca que Sepúlveda rompió su relación con Correa porque decía que "comía de su mano"

Desvincula al exalcalde de cualquier adjudicación y subraya que trabajaba por dar "transparencia" al Ayuntamiento

La exconcejala del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Yolanda Estrada ha asegurado este jueves en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que la relación personal existente entre el que fuera alcalde del municipio Jesús Sepúlveda y el 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa, se rompió en 2004 porque el empresario iba diciendo que el que fuera marido de la exministra de Sanidad Ana Mato "iba comiendo de su mano". Asimismo, ha desvinculado a Sepúlveda de adjudicar cualquier contrato público porque trabajó para dar "transparencia" al consistorio.

Esta discusión entre Sepúlveda y Correa tiene lugar en octubre de 2004 en el Master Tenis de Madrid, según ha dicho la exedil de obras y servicios de Pozuelo de Alarcón, que ha explicado que coincidió con un momento en el que la administradora de algunas de las sociedades del entramado corrupto, Isabel Jordán, "hacía algunas cosas de comunicación" para el Ayuntamiento y con el enfado del exalcalde porque se había enterado de que el líder de la Gürtel alardeaba de que le manejaba.

"Correa iba diciendo que el alcalde de Pozuelo iba comiendo de su mano", ha dicho Estrada --desimputada en esta causa y que ha comparecido este jueves como testigo--, que ha identificado como el motivo del problema personal entre ambos acusados. Sin embargo, el 'cabecilla' de la Gürtel explicó durante su declaración que el origen de la ruptura de la relación fue el enfado provocado en el empresario después de que los actos de campaña municipal de 2003 que aupó a Sepúlveda a la Alcaldía fuesen adjudicados a la empresa de la competencia Free Handicap, pese a que le estuviese "apoyando" y entregar dinero para apoyarle.

Precisamente, en 2003, también en el campeonato Master Tenis, Correa discutió con el extesorero del PP Luis Bárcenas porque éste prefirió acudir al palco de Free Handicap, que ya estaba organizando algunos actos de los 'populares', lo que afectó a la relación comercial. En 2004, la Gürtel dejó de organizar los eventos de la formación política.

SEPÚLVEDA, "EXPERTO" EN CAMPAÑAS ELECTORALES

No obstante, la exconcejala de Pozuelo, que ha contado que conoce a Sepúlveda desde que éste fue senador por Murcia: "Era una persona que hizo mucho por la tierra", ha recalcado que no sabe que empresa organizó la campaña electoral en la que se presentó el exmarido de Mato a gobernar el municipio madrileño porque eran actos "muy pequeños" con vecinos, asociaciones, federaciones deportivas, en la que no se "necesitaba presupuesto". "Él proponía su propia línea de campaña, era experto en actos electorales", ha agregado en referencia a que el el entonces alcalde madrileño fue anteriormente secretario nacional del Área Electoral del PP.

Asimismo, ha constatado que unos meses después de esta discusión, Jordán le pidió el favor de que intercediese por ella ante Sepúlveda porque ya no trabajaba con Correa, lo "estaba pasando mal" y acababa de constituir la empresa Easy Concept. Sin embargo, el exdirigente 'popular' advirtió a Estrada que no creyese "nada" de lo que le había contado.

Estrada también ha subrayado que Sepúlveda trabajó para "cambiar el perfil" del consistorio y dotarlo de más "transparencia". En este sentido, ha explicado que el entonces alcalde no "se metía en temas de contratación", "nunca jamás" ha hecho ninguna propuesta, ni dio "una sola instrucción", y que para ello delegó al exconcejal Roberto Fernández --también acusado-- en la Presidencia de la Mesa de Contratación y decidió que la oposición formase parte de la misma.

Según ha explicado, la Mesa de Contratación se acogía a los informes que emitían los técnicos para elevar la propuesta de contratación, además de solicitar informes jurídicos para comprobar que todo lo que se hacía en relación a los expedientes de contratación era legal. Así ha apostillado que en el caso del ingeniero municipal, el acusado fallecido Leopoldo Gómez, existía una "desconfianza por el ajetreo mediático" que había a su alrededor, pero que nunca cuestionaron ningún informe elaborado por él: "Jamás le hemos obligado cambiar su informe, eso sería prevaricar", ha dicho.

INFORMES TÉCNICOS

Esta misma línea han defendido el ex coordinador del departamento de Comunicación Juan Carlos Pérez y el entonces delegado de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Ignacio José Costa, que han afirmado que era el departamento de contratación quien adjudicaba los servicios públicos a una empresa determinada tras conocer los informes técnicos la Concejalía correspondiente.

Por otro lado, la exedil de Urbanizaciones África Sánchez de este consistorio ha precisado que fueron las empresas Down Town Consulting y Technology Consulting Managment (TCM) las que amueblaron esta Concejalía y que fueron contratadas por el departamento de Hacienda. Estas mismas empresas fueron requeridas para decorar la Oficina de Atención al Ciudadano del municipio.

Una de las extrabajadoras de estas dos sociedades de la trama Gürtel ha aseverado que, aunque ella era la encargada de llevar la cuenta del Ayuntamiento de Pozuelo, la supervisión la llevaba Jordán porque era la directora de ambas sociedades.

El abogado de la administradora de varias sociedades vinculadas a la Gürtel, Gustavo Galán, ha preguntado a esta testigo si alguna vez se puso en contacto con el consistorio municipal a través del correo electrónico de Jordán, lo cual ha negado. Tras esta contestación, el letrado ha mostrado en la sala varios mensajes de la cuenta de su defendida firmados por la exempleada de Down Town y TCM.

AUTORIZACIÓN DE SUIZA PARA UTILIZAR LAS CUENTAS DE CRESPO

Al inicio de la sesión de este jueves, la fiscal Concepción Sabadell ha aportado al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Ángel Hurtado y encargado de juzgar a los 37 acusados en esta pieza de la Gürtel ('Época I: 1999-2005'), la autorización de Suiza para utilizar las cuentas bancarias en el país helvético del 'número dos' de la trama, Pablo Crespo.

La vista oral continuará este viernes con la declaración de otros cuatro testigos, entre los que se encuentra el actual alcalde de Majadahonda (Madrid) Narciso de Foxá. Algunos acusados apuntaron que éste había cometido irregularidades cuando era responsable que gestiona el suelo municipal Patrimonio Municipal de Majadahoda, S.A. (PAMMASA) y que se convirtió en el sucesor en la Alcaldía de Guillermo Ortega por su amistad con altos cargos del PP madrileño como la expresidenta Esperanza Aguirre.