Exconsejero de Hacienda no habló con Gallardón de Inassa y habla de gestión "impecable" en esa época

Recurre al Consejo de Transparencia la negativa del Canal para acceder al expediente completo del consejo de administración

El presidente de Adif y exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, ha asegurado que la compra de Inassa en 2001 era una de las operaciones más relevantes del Canal de Isabel II en esos momentos, "una más" en esa época, y que no habló de esta adquisición con el expresidente regional Alberto Ruiz-Gallardón.

En consecuencia, ha apuntado que este órgano no tenía por qué conocer la fórmula para realizar la compra, a través de la sociedad Aguas de América en Panamá, pues eso correspondía al consejo de administración del Canal de Isabel II, transacción que contaba que contaba con garantías económicas y jurídicas.

En este sentido, ha indicado que en esa documentación no se recoge la fórmula de adquisición de esas acciones, a través de la sociedad Aguas de América en Panamá, pues no era competencia del Consejo de Gobierno, dado que sus funciones simplemente era inventariar el sector público y aprobar importes económicos que no estaban presupuestados inicialmente.