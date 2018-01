Exconsejeros Rull y Turull, tras visitar a Junqueras, dicen que es "cruel" que pasara el día de Reyes sin sus hijos

Rechazan explicar si Carles Mundó puede sustituir a Junqueras y afirman que "ya se anunciará cuando haya acuerdo"

Los exconsejeros de Territorio y de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull y Jordi Turull, han asegurado, tras visitar a Oriol Junqueras en la cárcel de Estremera, que es de una "crueldad extraordinaria" que el exvicepresidente catalán haya pasado el día de Reyes sin sus hijos. Al término de la visita no han querido comentar si habían hablado con él sobre la posibilidad de que el exconsejero de Justicia, Carles Mundó pueda sustituir a éste. "Ya se anunciará cuando haya acuerdo", han afirmado.

Los dos exconsejeros, ambos del PDeCat, mostraron su esperanza de no tener que volver y de ver de nuevo a Junqueras en el Parlamento catalán. Explicaron que habían visto a Junqueras y a Forn "muy enteros" y con "una fortaleza increíble".

NO HABLAN SOBRE LA FORMACIÓN DE GOBIERNO

Al ser preguntados por la futura formación de Gobierno no han querido hacer ningún comentario aunque han admitido que habían hablado de "otras cuestiones". Y, en cuanto a la información de hoy de El País, según la cual el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, podría sustituir a Junqueras en ERC, han respondido de manera categórica que sobre eso no hablarían. No obstante y según El Periódico, JxCat habría ofrecido en privado a ERC que Mundó sustituya a Carme Forcadell al frente del Parlament.