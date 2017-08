Expertos piden mayor control de la financiación extranjera a las mezquitas para prevenir el radicalismo

Recuerdan que países como Austria tienen prohibida la donación del exterior e insisten en que la vía penal debe ser la última opción

Los juristas precisan que hay países como Austria en los que la financiación exterior a imanes está prohibida por ley, sin embargo en España "no hay ningún tipo de restricción" al respecto y aunque no se puede puede relacionar directamente la entrada de ese dinero con el radicalismo, sí que es una forma de controlar que este tipo de colectivos no se beneficie económicamente de dichas partidas.