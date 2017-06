El expresidente de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) entre 2010 y 2014, Jesús Terciado, ha asegurado este lunes que facturaba los 12.500 euros al mes que cobraba como sueldo en este organización a través de sus empresas porque "es lo habitual", algo que, según ha explicado, era conocido y autorizado por los órganos colegiados de dicha organización.

También ha declarado como testigo José María Lacasa, que ha negado que negociaran con él poner un sueldo a los presidentes de Cepyme porque él "no tenían ninguna autoridad" en dicha organización. "No vi el contrato de alta dirección firmado en Cepyme ni me preguntaron por ello. Tenía conocimiento, como conocía la situación de muchas de las organizaciones de miembros de la CEOE, que comentan cosas que suceden en sus organizaciones pero son autónomas para decidir sus cosas", ha agregado.

Ha insistido en que la fiscalización de esos sueldos correspondía a los órganos de gobierno de patronal de las pymes, órganos de los que no forma parte nadie de CEOE. "Yo no he tenido nunca acceso al soporte documental a la contabilidad de Cepyme porque no me correspondía. No tenía ningún tipo de poder lega para intervenir en ella. No es cierto que la CEOE mandaba en todo en Cepyme", ha aclarado.