Extremadura valora el "deseo de alcanzar acuerdos", aunque pide no hacer "trampas en el solitario"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado el "deseo de poder alcanzar acuerdos" que ha reinado en la Conferencia de Presidentes celebrada este martes en el Senado, algo que ha admitido que "no va a ser fácil porque no hay la holgura que había en otros momentos", ante lo que ha abogado por no hacer "trampas en el solitario" para intentar "verter en el modelo de financiación todo lo que hay pendiente".

"Todos tenemos cosas pendientes, deudas históricas, inversiones extraordinarias, como consecuencias unos del PIB, otro de la extensión o de la población", ha señalado Guillermo Fernández Vara en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, en la que ha señalado que en los Estatutos de Autonomía se incluyeron "muchas cosas que no pueden estar abiertas eternamente". Por eso, ahora "sería una buena oportunidad de poner todo negro sobre blanco en el sistema, y ver cómo se le va dando una respuesta que pueda satisfactoria para todo el mundo", ya que lo contrario, ha señalado el presidente extremeño, es "irle dando patadas hacia adelante al balón, hasta que llega un momento que se sale del campo". En su intervención, Fernández Vara ha destacado que este martes se ha "dado el pistoletazo de salida definitivamente al nuevo sistema de financiación autonómica", algo que se ha realizado tras un "debate interesante", en el que se ha visto que "las diferencias que puede haber no tienen nada que ver con las ideologías ni con los partidos, tienen que ver con los territorios y sus características" de población o envejecimiento, entre otros. A su juicio, el camino iniciado este martes "es el adecuado" con la solicitud de poner en marcha de una comisión de expertos en la materia, para que "pueda haber un cierto pacto académico", que trasladarán sus propuestas y a partir de ahí "será el momento de analizarlas para poder llegar a acuerdos en el escenario" actual. Unas decisiones que no buscan "dar marcha atrás en la España autonómica", sino en una "mejora de los procedimientos" y de las "trabas" que a juicio del presidente extremeño existen en cuestiones como la movilidad de los empleados públicos o la unidad de mercado. "Lo que queremos todos es suficiencia financiera, y poder llegar a cubrir nuestras obligaciones, que son mantener los colegios abiertos y los hospitales operando", ha señalado Fernández Vara, quien ha admitido que "puede haber diferencias entre unos y otros en distintas cuestiones", pero a su juicio "al final lo que se pretende es lo mejor para poder dar la respuesta a la que estamos obligados". Vara ha considerado que ha sido una "buena sesión" de la Conferencia de Presidentes, respecto de la que se ha mostrado "seguro" de que se celebrará en 2018, ya que según ha dicho, "en la España federal a la que aspiramos, si hay un órgano federalizante" es el que se ha celebrado este martes, que a su juicio "es un tema trascendental de cierre de bóveda".