Extremadura apunta que la negociación de la financiación autonómica lleva "mucho retraso" y pide "trabajar seriamente"

La Junta de Extremadura ha considerado que la negociación sobre la financiación autonómica lleva "mucho retraso", ya que tenía que haber empezado en 2014, e insta a "trabajar seriamente" en los consensos entre CCAA, entre administraciones y entre fuerzas políticas.

La financiación autonómica "no es una cuestión de frentes, no es una cuestión de confrontación, ni reivindicar qué es lo que queremos cada uno, fragmentando el Estado en 17 partes", ha reafirmado Blanco-Morales, quien ha señalado que se trata de diseñar el Estado del Bienestar, viendo los recursos que existen para la financiación de las competencias de las CCAA y la administración central.

En ese sentido, Blanco-Morales se ha mostrado convencida de que el Gobierno central es "responsable", por lo que "va a presentar los presupuestos y va a adoptar medidas para que esto no se produzca", ya que en caso contrario, instarán al Ejecutivo a decir a la Junta de Extremadura "qué facturas no va a pagar, qué salarios no va a poder pagar, o qué obras no vamos a poder hacer".