Exvicealcalde de Madrid dice que le espió "un cargo" de la Comunidad de Madrid" y probablemente de su partido, PP

El exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo ha asegurado este viernes que le espió "alguien que tenía un cargo en la Comunidad de Madrid" y "probablemente" de su partido, el PP, al tiempo que ha considerado que el espionaje obedecía más a "la impunidad que tienen algunos políticos" que a una cuestión de "facciones".

Cobo ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política en la Comunidad, en respuesta al diputado de Ciudadanos, César Zafra, que le ha preguntado quién ordenó el espionaje.

"No se lo puedo decir, en una charla de café podría decirles quién pienso", ha dicho Cobo, quien ha agregado que no podía decirlo en una comisión con esta teniendo las "sospechas" que tiene.

Cobo a recordado que los hechos, ocurridos en 2008, se conocieron en 2009, y que los comentó con la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre; con el entonces vicepresidente, Ignacio González; con el exconsejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, y con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, entre otros, porque fue "una noticia muy comentada".

Según ha indicado, los responsables de la Comunidad de Madrid a los que ha hecho referencia al principio le dijeron "yo no sé nada de esto, no tengo ninguna noticia" y luego "esto es mentira", al tiempo que ha señalado que "ha habido mucha gente que ha cambiado de opinión".

Por su parte, Cobo ha asegurado que comprobó que los partes de los seguimientos obtenidos por el diario El País coincidían con su agenda, así como en el caso del entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada.

"GESTAPILLO"

El exvicealcalde de Madrid ha recordado que en una entrevista denominó esta trama de espionaje como 'Gestapillo' y lo ha reafirmado, porque "siendo muy grave utilizar instrumentos públicos para espiar, seguir a una adversario, fue bastante casposo, fue bastante casposo y bastante cutre",.

"Creo que no solamente hubo espionaje a rivales políticos sino en temas personales", ha agregado Cobo, quien ha explicado que también se espió a "personas que nada tienen que ver con la política sino con relaciones personales".

Cobo ha explicado que el caso coincidió con rumores de cambio de candidato en su partido tras un resultado electoral "muy duro" para Mariano Rajoy y que no se sabía si Aguirre se iba a presentar o no, mientras él afirmó que "Aguirre no se va a presentar porque no tiene apoyos", comentario que ha calificado de "maldades" que decía porque las pensaba.

No obstante, ha pedido a Zafra que "no busque ese motivo" para el espionaje, al tiempo que ha señalado que "había otros motivos" que no tenían "nada que ver con apoyar o no apoyar a Rajoy".

En este sentido, ha insistido en que tenía más que ver con la "impunidad que tienen algunos políticos, gente que triunfa, que parece que levitan y parecen que pueden hacer todo".