La FEMP dice que ya advirtió al Gobierno contra la plusvalía municipal en la venta con pérdidas de inmuebles

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha recordado al Gobierno que ya informó "hace tiempo sobre la necesidad de reformar la Ley de Haciendas Locales", ahora que el Tribunal Constitucional (TC) ha fallado en contra del cobro de plusvalías municipales en las ventas de inmuebles con pérdidas.

Según declaraciones de la FEMP, recogidas por Europa Press, el TC ha aprobado la modificación de la norma foral sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como 'plusvalía municipal', debido a que algunos artículos son contrarios al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución española.

Así, el TC ha explicado que, según la Ley de Haciendas Locales, el impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana debe pagarse en el momento en el que se vende dicho bien y calcularse de forma objetiva en base a los años durante los cuales el propietario ha sido titular del mismo.

Frente a esto, tanto la FEMP como la sentencia del TC critican que la norma foral no tenga en cuenta si el valor real del bien se ha incrementado o no, por lo que defienden que el hecho de ser titular de un terreno durante un período de tiempo determinado debería producir, en todo caso, un incremento de su valor. El objetivo principal de la reforma es que este impuesto no suponga jamás "una mayor carga fiscal para los contribuyentes".

De este modo, los servicios jurídicos de la FEMP han comenzado a investigar dicha sentencia y a elaborar "sendos informes, jurídicos y técnicos, que serán sometidos a estudio en la próxima reunión de su Junta ed Gobierno", con fecha para el martes 28 de febrero.