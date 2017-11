Fachín dice que no fichará por otro partido y asegura que no tiene ofertas para ir en listas

EUROPA PRESS

El ex secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha afirmado este jueves que no fichará por otro partido tras haber dimitido de su cargo en la formación morada y haber dejado la militando. Asimismo, ha asegurado que no ha tenido ninguna oferta para integrarse en una lista electoral para los comicios catalanes del 21 de diciembre.

"Lo que no voy a hacer yo es fichar por otro partido. Tengo 41 años y solo dos he sido diputado y se puede vivir perfectamente sin serlo", ha dicho en declaraciones a los periodistas ante el Tribunal Supremo, donde este jueves declara la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadel, y los exmiembros de la Mesa de la Cámara por la declaración unilateral de independencia (DUI).

Fachín ha apuntado que tanto él como una "parte importante" de Podem cree que "hay una manera diferente de encarar" la convocatoria electoral, por lo que "es muy probable" que no concurra. A su juicio, los partidos independentistas y los contrarios a la secesión pueden "defender valores conjuntos".

El exlíder de Podem ha afirmado que no ha hablado con el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, desde que hizo oficial su dimisión tras la intervención de Podem por parte de la dirección nacional. "Ni después ni antes", ha contestado tras ser preguntado sobre su relación con Iglesias.

A su juicio, precisamente la "falta de diálogo" es lo que ha provocado el problemas entre Podemos y Podem. No obstante, ha añadido que él se "toma café con mucha gente" y también puede tomarlo con Iglesias para "hacer una lectura política" de lo sucedido.