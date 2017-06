Insta a establecer mecanismos de transparencia y auditorías para controlar las irregularidades

Para estos colectivos, que han estado acompañados de representantes de otras organizaciones --Yago Álvarez (Auditoría Ciudadana de la Deuda), Xiomara Caro (Center for Popular Democracy en Puerto Rico), Saqib Bhatti (Action Center on Race and the Economy) y Jessica A. González (Centro de Comunicación Estudiantil de Puerto Rico)--, el Banco Santander ha llevado a cabo un "modelo extractivo que ha destruido la economía y la vida de las personas".