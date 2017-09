Fallece Eloísa Álvarez (PSOE), primera mujer que ocupó la Alcaldía de Soria

La exalcaldesa socialista de Soria Eloísa Álvarez, primera mujer que ocupó este cargo, ha fallecido en la mañana de este martes a causa de una larga enfermedad que ha terminado con su vida después de cuatro años.

El panorama político previo en el Ayuntamiento de Soria presentaba once concejales del PP, 5 del PSOE, dos de ASI (Alternativa Soriana Independiente), dos de IU y dos de AVS (Acción Vecinal Soriana). Según contaba el año pasado cuando recibió el homenaje del Consejo Municipal de la Mujer el 8 de marzo, en aquellas elecciones el PSOE no tuvo fácil encontrar a un candidato para la Alcaldía.

Después de días de reuniones para intentar llegar a un acuerdo, PSOE, ASI e IU alcanzaron el acuerdo a última hora, de madrugada y conformaron un Tripartito que supuso no solo la pérdida de la Alcaldía del PP, sino también la primera vez que dicho puesto lo ocupaba una mujer.

"Comencé con ella mi andadura política en el Ayuntamiento de Soria en 1999. Fue el inicio de donde estamos, de todo lo que hemos podido hacer políticamente estos años. Sin ella no habría sido posible. Si ella no hubiera sido alcaldesa yo no sería hoy el presidente de la Diputación Provincial ni Carlos Martínez alcalde de Soria con mayoría absoluta. En el plano de partido, el PSOE le debe mucho a ella. Fue una mujer muy valiente, la primera mujer alcaldesa de esta ciudad", ha explicado.