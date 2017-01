El Yak-42 fuerza la dimisión de Federico Trillo como embajador de España en Londres

"Hace ya algún tiempo comuniqué al Gobierno mi decisión de ser relevado como embajador de España en el Reino Unido, puesto en el que he cumplido más de 4 años. En los últimos días he pedido al Gobierno que este relevo se produjera cuanto antes para no interferir en la acción de Gobierno, y ya puedo anunciarles que así se producirá mañana por los cauces establecidos", ha anunciado ante los medios de comunicación en la sede de la misión diplomática en la capital británica.

"Desde el 15 de mayo de 2012 he trabajado como embajador de España en Londres. Llegué con la celebración de los Juegos Olímpicos en esa ciudad. Hemos vivido luego momentos de gran importancia, como el referéndum de Escocia, las elecciones generales, el relevo del primer ministro Cameron, la asunción del poder por la señora May y, en fin, el 'brexit', que nos ha dado y seguirá dando tanto trabajo", ha continuado, haciendo mención a su trayectoria.



En este sentido, ha puesto de relieve su misión en Reino Unido: "He trabajado para seguir haciendo de estos dos países, España y el Reino Unido, dos grandes amigos, dos grandes socios y dos grandes aliados. La importante y creciente presencia de empresas y trabajadores españoles en este país demuestra la solidez y cercanía entre nuestras sociedades, nuestros países y nuestros Gobiernos. He querido estos años que la embajara fuera una casa abierta a todos, y estoy seguro de que así seguirá siéndolo", ha dicho, antes de agradecer "su generoso apoyo" a todos aquellos que le han ayudado.

Finalmente, tras "desear suerte" a su sucesor ha recalcado que su intención ahora es "reincorporarse a su carrera profesional".

DESVINCULAN LA DECISIÓN DE LA POLÉMICA POR EL YAK-42

Trillo es hasta la fecha el único embajador político --que no es diplomático de carrera-- nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Llevaba en el puesto desde 2012 y su cese estaba previsto para "las próximas semanas o meses", según confirmaba este mismo miércoles el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis.

El Ejecutivo tiene pendientes de renovar un total de 72 Embajadas, entre ellas la de Londres, y el propio jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha indicado este jueves, unas horas antes de que hablase Trillo, que su relevo se iba a producir dentro de esa rotación prevista, porque "toca".

Rajoy desvinculaba así el relevo de Trillo del informe del Consejo de Estado que concluye que la Administración tuvo parte de responsabilidad en el accidente del Yak 42 en el que murieron 62 militares en el año 2003, cuando Trillo estaba al frente del Ministerio de Defensa.

Pero tras ese informe, y sobre todo después de que la actual titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, asumiera las conclusiones de ese informe, arreciaron las exigencias desde el PSOE para que el Gobierno cesara a Trillo de modo "fulminante".