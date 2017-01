Trillo evita mencionar al Yak-42 y dimite "para no interferir en la acción de Gobierno"

"Hace ya algún tiempo comuniqué al Gobierno mi decisión de ser relevado como embajador de España en el Reino Unido, puesto en el que he cumplido más de 4 años. En los últimos días he pedido al Gobierno que este relevo se produjera cuanto antes para no interferir en la acción de Gobierno, y ya puedo anunciarles que así se producirá mañana por los cauces establecidos", ha anunciado Federico Trillo en una rueda de prensa convocada de urgencia. La decisión llega forzada tras el escándalo por el accidente del Yak-42 en el que 62 militares españoles perdieron la vida y por el que el informe del Consejo de Estado ha responsabilizado al Ministerio de Defensa que dirigía entonces Trillo. Informe que, a su vez, la actual ministra del departamento, María Dolores de Cospedal, asumió, asegurando que trabajaría para esclarecer los hechos. Ahora, tras dimitir como embajador, Trillo ha asegurado que su intención es "reincorporarse" a su carrera profesional.