Feijóo cree que Cs debería intentar formar gobierno en Cataluña y el PP, "reflexionar" tras su "mal" resultado

Ve que el PP debe "tomar las decisiones" que toquen para recuperarse en Cataluña pero "las autonómicas son una cosa y las generales, otra"

"Es evidente que, cuando uno gana las elecciones, el compromiso es intentar formar gobierno. Otra cosa es que el que tiene más votos, más escaños y, en consecuencia, más confianza de los ciudadanos, si después de intentarlo, llega a la conclusión de que no puede gobernar, tiene que explicarlo", ha trasladado Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

"Pero no creo que nadie que haya sido elegido por los ciudadanos como primera fuerza política su primera decisión sea no intentar formar gobierno. Entiendo que cualquier fuerza política, tras ganar las elecciones, ha de intentarlo", ha insistido, antes de volver a incidir en que, si no lo consigue, tiene que explicar a los ciudadanos por qué y como "ha gestionado" ser la fuerza ganadora de las elecciones.