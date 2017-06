Feijóo dice que ya no hay caso Moix y ahora hay apoyar al fiscal general para encontrar sustituto

Asegura que la declaración de Rajoy por Gürtel demuestra que los jueces son "independientes" y los políticos acatan sus decisiones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "ya no hay caso" Manuel Moix porque el que fuera fiscal jefe Anticorrupción ha presentado su dimisión y ha añadido que ahora hay que apoyar al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que encuentre sustituto.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Feijóo ha señalado que Moix había dado explicaciones, una vez que ha habido una "duda" sobre un cargo que "es justamente el garante de que no se produzcan actos o conductas corruptas".

Ante el hecho de que el fiscal general haya dicho que no había razones para que Moix se marchara pese a su vinculación con una sociedad 'offshore' en Panamá, Feijóo ha señalado que esa cuestión es "opinable" porque su padre dejó un inmueble a sus hijos. A su juicio, si a alguien que tiene un puesto como éste se le exige un nivel de ética superior a lo que aconsejan las leyes, "pues que se actúe en consecuencia".

Tras asegurar que él no forma parte del Poder Judicial y no tiene más información que la ofrecida por Maza, al que ha definido como una persona "cabal e independiente", el presidente gallego ha insistido en que "no hay caso" porque Moix ya ha presentado su dimisión irrevocable. "Y vamos a apoyar al fiscal general para que encuentre otro fiscal que cumpla con su deber", ha apostillado.