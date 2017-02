Feijóo critica que el fiscal saliente de Murcia hable de "intimidaciones" y ve "muy tranquilo" a Sánchez (PP)

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no comparte las manifestaciones realizadas por Manuel López Bernal, fiscal saliente de Murcia, y ha advertido de que, si cree que hay "intimidaciones" a quienes combaten casos de corrupción, debería "ponerlo en conocimiento" del Poder Judicial, como ya ha hecho --según dijo el propio Bernal-- ante la Fiscalía General del Estado.

Son las palabras del mandatario autonómico después de que López Bernal, fiscal superior de Murcia cuyo relevo propondrá la Fiscalía General del Estado, denunciase este jueves las "intimidaciones", las persecuciones y la "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción, y ha advertido de que como no se investiguen y no cambien las cosas nadie querrá dedicarse a ello.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, López Bernal no ha vinculado su relevo a su decisión de investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), investigado por el caso Auditorio. De hecho, ha señalado que el Estatuto Fiscal no prevé que sus relevos tengan que ser motivados ni haya que dar explicaciones por ellos.

No obstante, sí ha dejado claro que no cree que su cese sea "una buena noticia" para Sánchez, porque el fiscal que le sustituirá, José Luis Díaz Manzaneda, es "un gran fiscal" que ya ha trabajado con él contra la delincuencia urbanística, de manera que "seguro que va a seguir la misma línea".

Preguntado al respecto tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Feijóo ha subrayado que no comparte sus manifestaciones y que, si cree que hay "algún tipo de intimidación", como fiscal "debería ponerlo en conocimiento del Poder Judicial". "Me parece un poco sorprendente que aquellos que tienen que perseguir delitos digan que existen pero no los persigan", ha abundado Feijóo, si bien el fiscal saliente ha dicho que estas situaciones sí fueron denunciadas.

"Hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante", manifestó en esa misma entrevista Bernal. "No puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales cuando luchamos contra la corrupción y no los corruptos", agregó.

EL PRESIDENTE ESTÁ "MUY TRANQUILO"

En cuanto a la situación judicial del presidente de Murcia, el líder del PP gallego ha apelado a esperar a ver "qué ocurre".

En todo caso, ha asegurado tener "la sensación" de que éste se encuentra "muy tranquilo y muy seguro", para concluir que, cuando ve a algún político "muy tranquilo y muy seguro", a él también le da "mucha seguridad y tranquilidad".