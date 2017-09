Feijóo dice que Rajoy no improvisará ni defraudará ante el 1-O y que se está a la espera del siguiente "disparate"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del Gobierno ni improvisará ni defraudará en su reacción ante el desafío independentista y el anunciado referéndum de autodeterminación del uno de octubre y ha asegurado que se está a la espera del siguiente "disparate".

El dirigente gallego ha asegurado que Rajoy "no es un mago" y que las soluciones que tiene ante los pasos que se vayan a dar en Cataluña son "democráticas" y "no mágicas". "Su mensaje es no improvisaré, no defraudaré y no consentiré que a los ciudadanos se les divida más", ha asegurado.