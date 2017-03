Feijoo afirma que "la crisis le ha venido muy bien" a España

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que "la crisis le ha venido muy bien" a España y a sus políticos, porque les ha permitido "hacer las cosas bien para subsanar los errores" cometidos en el pasado. Del mismo modo, ha asegurado que la recesión que arrancó en 2008 ha servido para "acabar con la economía especulativa" y "esa economía caliente con pies de barro".

Feijóo ha realizado estas declaraciones durante la presentación del libro 'La crisis puede esperar, la vida no' del abogado Manuel Medina, celebrada en el Hotel Intercontinental de Madrid. Allí, el presidente gallego ha defendido que España es "un país más fuerte que en 2008" y "con más futuro" porque "ha sufrido y crecido" durante los años en los que el desempleo marcó un récord en nuestro país.

Ante un auditorio repleto de personalidades del mundo de la judicatura, la política y el empresarial, Feijóo ha advertido que el capítulo final de la crisis todavía no ha sido escrito. "No lo pasamos bien, sino muy mal en los últimos años, y no estamos rehabilitados en su totalidad, pero el paciente está consciente y orientado", ha argumentado.

En ese sentido, Feijóo ha reconocido sus "discrepancias" con el título del libro de Manuel Medina, a pesar de que le ha dedicado elogios durante su intervención. "Cuando en 2009 me convierto en presidente de Galicia, nos encontramos con una situación difícil. La crisis no podía esperar, la vida sí", ha rememorado Feijóo, que ha evitado responder a las preguntas de los medios a su entrada al acto.

AMBIENTE CORDIAL

La presentación del nuevo libro del abogado jiennense ha reunido a más de un centenar de invitados procedentes de todos los ámbitos sociales. Además del presidente de la Xunta de Galicia, el fundador del despacho de abogados Medina Cuadros ha reunido a los presidentes del Atlético de Madrid y del Real Madrid, Enrique Cerezo y Florentino Pérez. También al exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y al exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, entre otros.

Al acto ha acudido además el exsecretario general de la UGT, Cándido Méndez, al que Feijóo ha saludado durante su intervención. "Aquí estamos los de siempre", ha dicho el presidente gallego para destacar el poder de convocatoria del anfitrión, al que ha definido "como un chaval que trabajaba en un cortijo" que logró crear una empresa "con dos o tres centenares de empleados".

"Lo importante es vivir, y Manolo es de los que puede confesar que ha vivido intensamente, y es la única forma de vivir", ha proclamado Feijóo antes de mencionar a Florentino Pérez. "El presidente del Real Madrid me ha dado las gracias por los tres puntos que le quitó el Deportivo al Barça", ha dicho en referencia a la derrota de los azulgranas este domingo en Riazor, "pero no le recordé cómo eliminó el Celta de Vigo al Madrid en la Copa".

Compartiendo mesa con Jaime Lamo de Espinosa, prologuista del libro y ministro con Adolfo Suárez, Feijóo también ha recibido halagos del protagonista de la velada. "Alberto es mi hermano del alma, uno más de la familia, y espero que tengamos pronto a nuestro Albertito por ahí", ha dicho Manuel Medina aludiendo a la futura paternidad del presidente de la Xunta de Galicia.