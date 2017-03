Feijóo descarta de nuevo la creación de una tasa turística porque sería "un error" para Santiago y para toda Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado la creación de una tasa turística en Santiago, ya que considera que sería "un error" tanto para la ciudad como para el conjunto de Galicia porque la comunidad aspira a "atraer turismo" y esa medida "podría tener el efecto contrario".

Así lo ha expresado el titular de la Xunta este viernes al término de su reunión con el alcalde de Santiago, Martiño Noriega. La creación de la conocida como 'tasa turística' para la capital gallega ha sido uno de los puntos tratados en el encuentro a propuesta del regidor compostelano, quien ha recordado que la competencia en Turismo es autonómica y que desde el ayuntamiento están "satisfechos" con haber abierto el debate sobre su creación.

Para Feijóo, en Galicia no existe un "problema de 'overbooking' turístico" pese a la "cifra histórica" de visitantes alcanzada el pasado año. Por lo tanto, ha defendido que el objetivo de la comunidad "es atraer turismo" y la creación de una tasa que grave las pernoctaciones "podría tener el efecto contrario".

Y es que, según el presidente gallego, si se decide crear este impuesto "debería ponerse en toda la comunidad autónoma" y "no hay oportunidad de hacerlo en Lugo o Ourense" porque no todos los lugares de Galicia reciben el mismo volumen de visitantes que la capital gallega.

Además, de crearse exclusivamente para Santiago, a la ciudad "no le beneficiaría que lo tenga ella y no los ayuntamientos limítrofes". "Una tasa turística en estos momentos para Galicia y Santiago no interesa. No es un debate para atraer turismo", ha apostillado.

NORIEGA DEFIENDE UN "MODELO CONVIVENCIAL"

Por su parte, el alcalde santiagués ha agradecido que se "abra el debate" sobre esta cuestión pese a que la postura que defiende el consistorio compostelano es "otra", ya que entiende que es preciso "establecer un modelo convivencial" que "reparta las cargas" que implica la afluencia turística en la ciudad.

"Establecimos un diálogo con argumentos y contraargumentos", ha manifestado Noriega, para luego reconocer que Turismo es "una competencia autonómica" y que el "espacio de consenso" entre Xunta y ayuntamiento "no puede ser absoluto".

"Santiago es un como un equipo de cantera que juega en las grandes ligas", ha reiterado el regidor, que cree que la capital gallega debe establecer "modelos equiparables" a los de "otras ciudades europeas" que ya aplican la citada tasa turística.