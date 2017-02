Felipe González dice que Susana Díaz "parece" que está preparada e ironiza con la reelección de Rajoy e Iglesias

Se pregunta, con sorna, si alguien ha reelegido a Rajoy y aclara que le interesan más las consecuencias de las decisiones de Trump

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha asegurado hoy que Susana Díaz está preparada, al ser preguntado por los periodistas a la salida de un foro sobre pensiones organizado por el diario Cinco Días.

Felipe González no quería opinar sobre los congresos que han tenido lugar este fin de semana en Madrid, donde el PP ha reelegido a Mariano Rajoy como presidente y Pablo Iglesias ha visto refrendado su liderazgo al frente de Podemos.

"¿Cómo reelección?. ¿Quién ha reelegido a Rajoy?. Yo no me he enterado. ¿Lo ha reelegido alguien o él ha reelegido a su partido?", ha preguntado con ironía el expresidente socialista, quien ha alegado que no había estado el fin de semana en Madrid, sino en Méjico. "No he estado el fin de seman, he estado más preocupado por lo que pasaba en Méjico", ha recalcado.

Y al ser preguntado por Susana Díaz, ha vuelto a tirar de retranca para preguntar si es que la presidenta de la Junta de Andalucía había hecho otro Congreso el fin de semana.

Tras este comentario y al ser preguntado si Susana Díaz está preparada, en referencia a su posible salto a la política nacional, Felipe González ha respondido: "Parece que si". Pero ha evitado realizar más valoraciones al respecto alegando de nuevo que su cabeza está en "preocupaciones" como la de las pensiones.

Sobre este asunto, se ha mostrado "seguro" de que habrá un acuerdo para resolver la sostenibilidad del sistema. "No es que yo crea que hay más o menos voluntad, pero se que no hay más que otra salida que llegar a acuerdos".

Tampoco ha querido opinar sobre las palabras del portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, quien ayer aseguró que con la reelección de Pablo Iglesias se había acabado la oportunidad de realizar una alizanza de izquierdas: "No tengo ni idea, no lo he oído".

SOBRE LA ELECCIÓN DE IGLESIAS: TOCABAN TODAS LAS CAMPANAS

Pero sí dijo conocer que se había producido la reelección de Pablo Iglesias y volvió a ironizar: "En cuanto he llegado aquí sabía que tocaban todas las campanas de todas las Iglesias y eso, pero no mas".

Felipe González ha explicado que ha pasado el fin de semana en Méjico viendo lo que está pasando en América Latina, entrevistándose con mucha gente, entre ellos, el presidente de Méjico, Peña Nieto, y mostrando su solidaridad.

Dijo conocer que en España han pasado "cosas muy importantes", los dos congresos del PP y de Podemos, de los que aseguró con sorna que sus resultados eran "totalmente impreivsibles": "estamos todos sorperendios por los resultados".

González considera que los resultados de esos congresos son preocupaciones que están a "otro nivel" de preocupación diferente de lo que está pasando en EEUU con la elección de Donald Trump y las consecuencias que eso acarrea para América Latiana y para Europa, así como la respuesta europea, incluida la española y latinoamericana. Aseguró que cuando eso empiece a debatirse en España empezará a reconciliarse con el debate político. "Siempre que discutan de estos temas, si no, lo que pasa me interasa menos", apostilló.