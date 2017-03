Felipe González dice que le "preocupan más las consecuencias de Trump" que el proceso interno del PSOE

El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Felipe González ha rehusado este lunes hacer comentarios sobre el proceso interno que vive su su partido: "Me preocupan más las consecuencias de (Donald) Trump", ha dicho evitando responder a las preguntas sobre la situación del PSOE.

González ha acudido al Congreso para clausurar unas jornadas sobre Violencia de Género y antes de pronunciar su discurso, los periodistas le han pedido opinión sobre si, como sostiene el PSOE andaluz, Pedro Sánchez representa el pasado, o si cree que Susana Díaz está tardando mucho en presentar su candidatura a la Secretaría General.

"Yo no entro en ninguna consideración de ese tipo, de verdad que no", ha respondido y, ante la perseverancia de los informadores ha añadido: "Siguen insistiendo en lo mismo pero realmente no van a tener ninguna respuesta. Comprendo que esa sea su preocupación, a mí incluso me preocupan más las consecuencias de Trump", ha zanjado.