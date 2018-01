Felipe González no ve delito de rebelión en el 'procés' y dice que habría aplicado el artículo 155 el 9-N

El expresidente no ha querido hablar de su partido, el PSOE. Sí ha revelado que ha hablado "alguna vez" con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, porque éste le ha llamado. Que no ha conversado con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, pero que está dispuesto a hacerlo si le llama e incluso confía en que esa conversación se va a producir. Con el que no habla desde hace unos tres años y medio es con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.