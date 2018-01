Fernández ironiza con la "emoción identitaria" que tendrían los nacionalistas en Asturias, "reino con trece siglos"

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha ironizado con la "emoción identitaria" que tendrían los nacionalistas en el caso de que viviesen en su comunidad autónoma, "un reino con trece siglos de andadura" y con la idea de Covadonga como "montaña mágica", "lugar elegido para la fe" y de "una naturaleza prodigiosa".

En un discurso durante su visita al puesto de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, aunque ha asegurado que "no es el lugar para darles vuelo" a "muchas reflexiones", ha expresado que la "emoción identitaria desbordaría a cualquier nacionalista" en Asturias si pudiese "exhibir semejantes credenciales", tales como su historia --se cumplen 1.300 años en 2018 de los orígenes del Reino de Asturias-- o su naturaleza --Covadonga fue el primer parque nacional de España y el segundo del mundo--.

"¿Qué no argumentarían (los nacionalistas), que no ensoñarían con semejante caudal de acontecimientos?", se ha preguntado Fernández, aunque ha querido dejar claro que con ese discurso no quería "señalar el camino" a posibles nacionalismos y ha reivindicado "la fortísima identidad" asturiana de forma "inclusiva, nunca excluyente".