Maíllo dice que la enmienda de acumulación de cargos no cuestiona a Cospedal

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recalcado que la enmienda sobre la acumulación de cargos no pone en cuestión a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. "Ha sido una votación democrática, así que hay que vivir la democracia con normalidad y acostumbrarse a que a veces también por 25 votos se consigue un resultado. No se está poniendo en cuestión a ninguna persona ni nada por el estilo", ha insistido. Ante la situación de que Cospedal pueda ser secretaria general con otros dos cargos (ministra de Defensa y presidenta del PP en Castilla-La Mancha) Maillo ha indicado que esa es una "decisión del presidente" Mariano Rajoy. En este sentido, el vicesecretario popular ha añadido que el partido "siempre" ha ido hacia la no acumulación de cargos. "No es nuevo. En los Estatutos actuales ya lo pone pero esas normas internas también contemplan excepciones".