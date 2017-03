Ferraz resta valor a las encuestas sobre candidatos a las primarias porque no opinan sólo militantes

El portavoz de la Gestora que dirige el PSOE, Mario Jiménez, ha restado valor este lunes a las encuestas sobre candidatos a la Secretaría General del PSOE, porque en estos sondeos participan no sólo militantes y en las primarias quienes votan son los afiliados.

En una rueda de prensa en Ferraz, Jiménez no ha querido comentar el resultado del estudio de opinión publicado este domingo en 'El Mundo', según el cual el ex secretario general Pedro Sánchez sería el candidato preferido, seguido por el diputado vasco Patxi López. Mientras tanto, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que todavía no ha confirmado que vaya a presentarse, sería la tercera.

El 'número dos' de la Gestora ha subrayado que, ante las encuestas, la posición del PSOE es siempre la misma: "Las encuestas son eso, encuestas, unas dicen unas cosas y otras dicen otras cosas", ha respondido.

Pero, dicho esto, ha subrayado que, en este caso, es "muy difícil" hacer este tipo de pronósticos, porque son sondeos hechos "sobre un universo que trasciende mucho más allá del universo" que debería ser objeto de la encuesta, que es el de los militantes.

A partir de aquí, tampoco ha querido valorar qué consecuencias tendría una victoria de Pedro Sánchez, porque van a ser los militantes los que van a elegir en las urnas quién será su próximo secretario general. "La democracia funcionará en mi partido y los militantes elegirán", ha remachado, para después subrayar que no debe haber "ningún tipo de temor" ante el ejercicio de la democracia.

EL 'CENSO' DE LA PÁGINA DE PEDRO SÁNCHEZ

Por otra parte, preguntado por el anuncio del equipo de Pedro Sánchez, que asegura contar con más de 80.000 inscritos en su página web, de los que 68.000 serían militantes, Jiménez ha apuntado que no tiene "capacidad para saber si eso es cierto o no es cierto".

El responsable de Organización de la Gestora ha subrayado que él sólo puede hablar de los números que maneja la dirección federal y estos son los del censo. Pero, dicho esto, ha apuntado que en los últimos meses se han hecho "elucubraciones" sobre "cifras de firmas de militantes" que después no se ha "podido constatar nada" de lo que se había dicho.

De esta manera, se refería a las firmas que el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, aseguró recoger pidiendo la convocatoria del Congreso de manera urgente y que nunca se llegaron a llevar a Ferraz.