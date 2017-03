La Fiscalía dice que hubo "decisión política" para vender a Sando los suelos de Mercasevilla

La Fiscalía de Sevilla ha asegurado este martes que hubo una "decisión política" para adjudicar a Sanma, filial de Sando, el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, cuyo pliego de condiciones presentaba "deficiencias técnicas" y estaba hecho "con mucha prisa", como si la decisión "estuviera tomada y el concurso fuera un paripé".

Durante la presentación de su informe final en el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 13, que este martes ha cumplido 18 sesiones, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha señalado que "estaba todo preordenado a cumplir una decisión, y es que Sando tenía que hacerse con estos terrenos", según han informado a Europa Press fuentes del caso.

A su juicio, todo ello "causó un perjuicio económico" a Mercasevilla "derivado de la manipulación del concurso", al que se presentaron algunas ofertas "de relleno" y que constaban "de un solo folio". "El fin era favorecer a Sando", ha aseverado el fiscal durante su informe, que se ha prolongado por espacio de 50 minutos.

De su lado, el abogado Miguel Salas, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas, ha expresado su "pleno convencimiento moral" de que "existía una obligación, una decisión, de transmitir los derechos de opción de compra a Sanma, sí o sí, a cualquier precio".

El letrado, durante su informe final, ha reconocido que "no existen pruebas de cargo determinantes ni directas" contra los acusados, aunque "sí hemos encontrado un conjunto importante de pruebas indiciarias que si se valoraran en su conjunto serían suficientes para concluir que los hechos sucedieron de la manera en que hemos dicho".

"Se intentó hacer un traje a medida para conseguir lo que ya previamente se tenía decidido, transmitir la opción de compra a Sando", ha afirmado el abogado.

En este causa están siendo acusados el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos; el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; el ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; el exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo; la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante; el ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.

