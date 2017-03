Fiscalía no recurrirá la condena a Mas hasta que no estudie a fondo la sentencia, según Maza

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado este lunes que no puede decir si el Ministerio Público recurrirá la condena de dos años de inhabilitación al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas por desobediencia al organizar la consulta soberanista del 9N hasta que no se estudie a fondo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Así lo ha dicho Maza al inicio de su intervención en el coloquio organizado por el Club Siglo XXI en el que ha subrayado que acaba de conocer la decisión del tribunal catalán y que por tanto ofrecería una respuesta "muy plana" al respecto.

"Cuando se habla de una resolución judicial es aconsejable antes leerla", ha dicho el fiscal general del Estado, ya que la Fiscalía "no sabe si es recurrible o no" hasta que no la analice, ni tampoco conoce "los argumentos de los magistrados".

El TSJC ha condenado a Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) y a multa de 36.500 euros; a Ortega, a un año y nueve meses de inhabilitación y a multa de 30.000 euros; a Rigau, a un año y seis meses y a multa de 24.000 euros; y absuelve a los tres de prevaricación administrativa.

Preguntado por si está de acuerdo con la condena impuesta a los tres acusados --menor a la que pidió el Ministerio Público-- Maza ha destacado que la "Fiscalía pidió en su momento al tribunal lo que consideró que debía solicitar y el tribunal ha resuelto lo que ha considerado que debía resolver".