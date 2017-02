Forcadell dice que no le constan reuniones entre Gobierno y Generalitat

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha asegurado este martes que no le constan reuniones entre los ejecutivos de Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, y ha lamentado que no haya fecha para una reunión entre ambos ni respuesta a las 46 reclamaciones que hizo el presidente catalán.

"No me constan (las conversaciones) y creo que no han tenido lugar porque el presidente Puigdemont y el Govern lo han desmentido. Me los creo", ha asegurado en declaraciones a 8tv recogidas por Europa Press preguntada por eventuales contactos entre ambos gobiernos, reprochando que el único diálogo existente es con los tribunales.

Forcadell, que ha recibido este martes la notificación de la última sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proceso soberanista, ha vuelto a defender que en el Parlament se pueda debatir de todo y ha afirmado que no contempla una intervención del Estado de Catalunya porque no se entendería en Europa.