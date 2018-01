Forcadell expresa su máximo respeto y apoyo a las declaraciones de Forn, Sànchez y Cuixart

Deja en manos de la próxima Mesa decidir sobre la investidura de Puigdemont

Forcadell, que este jueves anunció que no repetirá como presidenta del Parlament y abogó por un sustituto sin causas judiciales abiertas, ha pedido "que vuelvan a casa los que están fuera y los que están en la cárcel", aunque no es optimista, en referencia a los miembros del Govern cesado que se encuentran en Bélgica.

"NO DIRÉ QUE DE ESTA AGUA NO BEBERÉ"

"Me presenté para ser diputada, pero no diré que de esta agua no beberé", y ha añadido que no le sorprendería que le ofrecieran una Conselleria.