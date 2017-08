Forcadell aplaza tramitar la ley del referéndum por su "complejidad" y el contexto judicial

"No hay que ser inocente, sabemos la judicialización que hay de la política", ha asegurado la presidenta del Parlamento catalán

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha explicado este miércoles que todavía estudia cuándo abordar la tramitación de la ley del referéndum, debido a la "complejidad" de la iniciativa y al contexto judicial: "No hay que ser inocente; sabemos la judicialización que hay de la política".

Lo ha declarado a los medios en el Parlamento catalán después de que la Mesa no haya abordado este miércoles finalmente la admisión a trámite de la ley, lo que no estaba en el orden del día de la reunión pero que podría haberse incluido en el último momento.

"Lo estoy valorando dada la complejidad de esta ley. Hoy no se ha hecho pero eso no quiere decir que no se incluya" en la próxima reunión, prevista para el martes 22 de agosto, ha añadido.