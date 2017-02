Forenses aseguran que el niño Imram fue golpeado con gran violencia y que los acusados sabían lo que hacían

Los forenses han asegurado que el niño Imram, cuyo cadáver fue hallado en el interior de una maleta en la zona de La Argañosa de Oviedo en 2014, fue golpeado con gran violencia el día de su muerte. "La cabeza tenía dos zonas muy afectadas como consecuencia de haber sido golpeado contra el suelo y la pared en al menos dos ocasiones" y afirman que a pesar de estar bajo el consumo de las drogas los acusados sabían lo que hacían.

Desvelan además que el pequeño no tenía capacidad para defenderse al no poder caminar debido a una fractura de fémur que los doctores datan de al menos tres o cuatro semanas antes de su muerte. También destacan una fractura de una costilla fruto de maltrato que sufrió el niño días antes de que acabasen con su vida, y de una quemadura en un muslo.

Los dos acusados, Fadila C., madre del menor asesinado, y de su padrastro, David F. escucharon toda la declaración de los forenses con la mirada clavada en el suelo.

Este viernes se ha desarrollado la quinta sesión del juicio que se celebra que la Audiencia Provincial de Asturias. Al iniciar se reprodujo, a petición de la letrada de Fadila C., la llamada que el acusado David F. realizó al 112 desde León para entregarse a la policía y otra grabación en la que una de las vecinas de los acusados alertaba al 112 al escuchar muchos gritos y frases como "no me pegues, no me pegues".

