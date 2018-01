Forn y los 'Jordis' llegan a los calabozos de la Audiencia Nacional, desde donde serán trasladados al TS para declarar

El exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart ya se encuentran en los calabozos de la Audiencia Nacional, procedentes de las prisiones de Soto del Real y Estremera (Madrid) en las que cumplen prisión preventiva por la causa sobre el 'procés' que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña.

Los abogados aprovecharán además su presencia este jueves en el alto tribunal para pedir de nuevo la excarcelación de sus clientes, si bien fuentes de la defensa han señalado que aún no han determinado si dicha petición se realizará mediante la presentación de escrito o 'in voce' al término de las declaraciones. En todo caso, el juez no tiene por qué resolver sobre esta cuestión mañana mismo, pudiendo dejar el asunto para los próximos días según han confirmado a Europa Press del alto tribunal.