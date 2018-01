Forn y los 'Jordis' comparecen mañana en el Supremo para dar por primera vez su versión sobre el 'procés'

Sus defensas pedirán de nuevo su excarcelación al juez Llarena

Tanto Forn como los conocidos popularmente como "los Jordis" ya estuvieron el pasado 1 de diciembre ante Llarena, si bien no fueron interrogados sobre los hechos porque su comparecencia se dirigía a determinar la modificación o no de la medida de prisión que pesaba sobre ellos por orden de la Audiencia Nacional desde el pasado 16 de octubre en el caso de los dos últimos y desde el 2 de noviembre en el de Forn.

En dicha ocasión pidieron ser excarcelados prometiendo respeto al marco constitucional y aceptando la aplicacion del artículo 155 de la Constitución. Según sus propias defensas, ni Forn ni "los Jordis" mencionaron de forma expresa ante el juez su renuncia a las vías unilaterales, señalando en términos generales que de resultar elegidos en las elecciones del pasado 21 de diciembre -Forn y Sánchez, ya Cuixart no fue candidato-, actuarían "dentro de los márgenes constitucionales y dentro de la legalidad vigente".

Los abogados aprovecharán su presencia este jueves en el alto tribunal para pedir de nuevo la excarcelación de sus clientes, si bien fuentes de la defensa han señalado que aún no han determinado si dicha petición se realizará mediante la presentación de escrito o 'in voce' al término de las declaraciones. En todo caso, el juez no tiene por qué resolver sobre esta cuestión mañana mismo, pudiendo dejar el asunto para los próximos días según han confirmado a Europa Press del alto tribunal.