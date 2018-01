Forn y los 'Jordis' se desmarcan de la vía unilateral ante el juez para reclamar su excarcelación

Según las fuentes consultadas, el más claro en este sentido ha sido Joaquim Forn , quien ha manifestado que no renuncia a la independencia, pero que no hay otra manera de llegar a ella que no sea dentro del marco constitucional. Así, ha asegurado que va a tomar posesión de su escaño en el Parlament , pero que si el futuro Govern vuelve a apostar por la unilateralidad, dimitirá. Además, ha adelantado que no aceptará ningún cargo como consejero.